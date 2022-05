Renault - Luca de Meo tra i nuovi Cavalieri del Lavoro (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati i nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra le 25 personalità insignite di una delle principali onorificenze previste dal nostro ordinamento figura anche Luca de Meo, attuale amministratore delegato della Renault. Meriti speciali. L'onorificenza di Cavaliere del Lavoro è conferita ogni anno, in occasione della Festa della Repubblica, a imprenditori, donne e uomini, che si siano distinti nei cinque settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa e che abbiano contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d'impresa, alla crescita economica e sociale e all'innovazione. Tra i nuovi ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati idel. Tra le 25 personalità insignite di una delle principali onorificenze previste dal nostro ordinamento figura anchede Meo, attuale amministratore delegato della. Meriti speciali. L'onorificenza di Cavaliere delè conferita ogni anno, in occasione della Festa della Repubblica, a imprenditori, donne e uomini, che si siano distinti nei cinque settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'attività creditizia e assicurativa e che abbiano contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d'impresa, alla crescita economica e sociale e all'innovazione. Tra i...

