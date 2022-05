Regina Elisabetta, l’errore del passato che non vuole ripetere con Kate e William (Di lunedì 30 maggio 2022) Pare che la Regina Elisabetta non abbia nessuna intenzione di ripetere gli errori del passato: la Sovrana d’Inghilterra starebbe sostenendo il matrimonio del nipote William e Kate Middleton molto di più rispetto a quanto abbia fatto con quello del figlio Carlo e di Lady Diana. Regina Elisabetta, la stima per Kate e il sostegno al matrimonio con William Kate Middleton è riuscita a guadagnarsi nel tempo il rispetto di Sua Maestà. Lo ha fatto grazie alla sua determinazione, alla sua inappuntabilità in ogni situazione, ma soprattutto grazie all’amore sincero per William, che ha sempre amato per chi è davvero e non per il suo titolo reale. È ciò che sostiene il celebre autore reale Andrew ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 maggio 2022) Pare che lanon abbia nessuna intenzione digli errori del: la Sovrana d’Inghilterra starebbe sostenendo il matrimonio del nipoteMiddleton molto di più rispetto a quanto abbia fatto con quello del figlio Carlo e di Lady Diana., la stima pere il sostegno al matrimonio conMiddleton è riuscita a guadagnarsi nel tempo il rispetto di Sua Maestà. Lo ha fatto grazie alla sua determinazione, alla sua inappuntabilità in ogni situazione, ma soprattutto grazie all’amore sincero per, che ha sempre amato per chi è davvero e non per il suo titolo reale. È ciò che sostiene il celebre autore reale Andrew ...

