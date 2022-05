Regeni: Fico, Egitto ha alzato muro ma noi andiamo avanti (Di lunedì 30 maggio 2022) ''Noi sappiamo che l'Egitto non vuole collaborare, anzi ha alzato un muro e noi invece dobbiamo in tutti i modi riuscire a far proseguire i processi perché è un dovere morale per il nostro Paese''. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) ''Noi sappiamo che l'non vuole collaborare, anzi haune noi invece dobbiamo in tutti i modi riuscire a far proseguire i processi perché è un dovere morale per il nostro Paese''. Lo ...

Advertising

Antico_Egitto : Regeni: Fico, Egitto ha alzato muro ma noi andiamo avanti - Ultima Ora - Agenzia ANSA - laura_lavespa : RT @GiulioSiamoNoi: “Noi sappiamo che l'Egitto non vuole collaborare, anzi ha alzato un muro e noi invece dobbiamo in tutti i modi riuscire… - ClaudioZavatti1 : RT @LaNotiziaTweet: Regeni, Fico: 'L'Egitto ha alzato un muro. Non vuole collaborare. Far proseguire i processi è un dovere morale per il n… - MichelaPanzardi : RT @GiulioSiamoNoi: “Noi sappiamo che l'Egitto non vuole collaborare, anzi ha alzato un muro e noi invece dobbiamo in tutti i modi riuscire… - Z14Gale : RT @GiulioSiamoNoi: “Noi sappiamo che l'Egitto non vuole collaborare, anzi ha alzato un muro e noi invece dobbiamo in tutti i modi riuscire… -