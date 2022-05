Referendum Giustizia: quali sono i quesiti, cosa potrebbe cambiare. Guida (Di lunedì 30 maggio 2022) Referendum Giustizia: il prossimo 12 giugno non si terrà soltanto un’importante tornata di Amministrative. Infatti, gli italiani saranno chiamati a esprimersi anche su alcune proposte di riforma del sistema giudiziario. cosa riguardano nello specifico? Una Guida veloce. Referendum Giustizia: si vota insieme alle Amministrative Referendum Giustizia: il prossimo 12 giugno, non si voterà soltanto per le amministrative. Gli italiani chiamati a rispondere anche a 5 quesiti (bocciato dalla Corte Costituzionale il sesto – proposto da Lega e Radicali – che riguardava la responsabilità civile dei magistrati) riguardanti delle proposte di modifica dell’ordinamento giudiziario. Da precisare che, la consultazione sarà di tipo ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 30 maggio 2022): il prossimo 12 giugno non si terrà soltanto un’importante tornata di Amministrative. Infatti, gli italiani saranno chiamati a esprimersi anche su alcune proposte di riforma del sistema giudiziario.riguardano nello specifico? Unaveloce.: si vota insieme alle Amministrative: il prossimo 12 giugno, non si voterà soltanto per le amministrative. Gli italiani chiamati a rispondere anche a 5(bocciato dalla Corte Costituzionale il sesto – proposto da Lega e Radicali – che riguardava la responsabilità civile dei magistrati) riguardanti delle proposte di modifica dell’ordinamento giudiziario. Da precisare che, la consultazione sarà di tipo ...

Pubblicità

borghi_claudio : @BoniElisa1 @Laura130535231 Si ma anche qui, non capisco dove sia il problema. Se l'Italia manda tante cause alla C… - fattoquotidiano : La chiamano già la “congiura” o il “complotto” del silenzio. I Radicali e la Lega stanno gridando allo scandalo per… - emmabonino : La battaglia per una giustizia giusta è imprescindibile. La riforma Cartabia è importante e positiva, ma i referend… - giuspal68 : Nel #RegnoDiCattolia non abbiamo mai avuto bisogno di #Elezioni o di #Referendum I Nostri Sovrani sono da sempre e… - Cemil2010 : Perché dovremmo andare a votare in serie di referendum inutili sulla giustizia..quando gli unici che avrebbero avut… -