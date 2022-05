Reddito di cittadinanza, Letta: “Chi lo attacca manifesta disprezzo verso le persone”. Conte: “Fa concorrenza agli stipendi? Le imprese dicano sì al salario minimo” (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel giorno in cui il numero uno di Confindustria Carlo Bonomi ha ammesso che molti imprenditori pagano i giovani così poco che i 500 euro del Reddito di cittadinanza fanno “concorrenza” agli stipendi proposti, a difesa della misura anti povertà si è schierato anche il leader del Pd. Durante un evento pubblico con il candidato sindaco di Messina del centrosinistra Franco De Domenico, Enrico Letta ha detto che “quello che abbiamo ascoltato contro il Reddito rappresenta un’idea di disprezzo nei confronti delle persone che noi dobbiamo rigettare“. Giuseppe Conte dal canto suo ha risposto agli attacchi ormai giornalieri al sussidio, che secondo la Ue va ampliato e non certo eliminato, rilanciando sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel giorno in cui il numero uno di Confindustria Carlo Bonomi ha ammesso che molti imprenditori pagano i giovani così poco che i 500 euro deldifanno “proposti, a difesa della misura anti povertà si è schierato anche il leader del Pd. Durante un evento pubblico con il candidato sindaco di Messina del centrosinistra Franco De Domenico, Enricoha detto che “quello che abbiamo ascoltato contro ilrappresenta un’idea dinei confronti delleche noi dobbiamo rigettare“. Giuseppedal canto suo ha rispostoattacchi ormai giornalieri al sussidio, che secondo la Ue va ampliato e non certo eliminato, rilanciando sul ...

Advertising

ferrazza : Su @LaStampa c’è questo grafico. L’Italia è l’unico paese dell’area Ocse in cui la media degli stipendi del 2020 è… - TNannicini : Per il presidente di Confindustria, il competitor degli imprenditori italiani è il reddito di cittadinanza, non sal… - Mov5Stelle : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, lo stesso che vorrebbe reintrodurre i voucher e alimentare un precariato… - stefanofantuzzi : RT @geascanca: È tutta colpa del reddito di cittadinanza, eh. (Stampatevela in mente, questa tabellina). Via ?@LaStampa? - annaBusca : RT @MarcoEhlardo: Per Confindustria il reddito di cittadinanza fa concorrenza alle assunzioni. Ora, se circa 700 euro al mese di RdC sono c… -