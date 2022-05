Red Bull Rookies Cup: Farioli e Lunetta grandi protagonisti al Mugello - News (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel fine settimana del Gran Premio d'Italia al Mugello , oltre alle varie classi del Motomondiale è scesa in pista anche la Red Bull Rookies Cup per il terzo round stagionale. A vincere le due gare ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel fine settimana del Gran Premio d'Italia al, oltre alle varie classi del Motomondiale è scesa in pista anche la RedCup per il terzo round stagionale. A vincere le due gare ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Morale alto in casa Red Bull, le parole di Verstappen e Perez ?? Al microfono di @mara_sangiorgio al termine del… - SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - muffvns : RT @Edoardoleicorre: Gli unici che sanno fare le strategie sono in Red Bull e ovviamente chi sono i nostri principali avversari - neothehackerV2 : RT @GiulyDuchessa: Al netto degli errori, Binotto - molto arrabbiato con Fia - ha detto a @danielesparisci che Red Bull non aveva le ruote… - Edoardoleicorre : Gli unici che sanno fare le strategie sono in Red Bull e ovviamente chi sono i nostri principali avversari -