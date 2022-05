Real Madrid Isco, sarà addio in estate: l’esterno ha salutato i Blancos – FOTO (Di lunedì 30 maggio 2022) Le strade tra il Real Madrid e Isco si separeranno in estate: il saluto dell’esterno spagnolo sui propri canali social Le strade tra il Real Madrid e Isco si separeranno in estate: il saluto dell’esterno spagnolo sui propri canali social che andrà via a zero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isco Alarcon Suarez (@Iscoalarcon) «Dopo 9 anni termina il mio percorso nel club che mi ha permesso di Realizzare tutti i sogni che avevo quando ero piccolo. Per sempre forza Madrid». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Le strade tra ilsi separeranno in: il saluto delspagnolo sui propri canali social Le strade tra ilsi separeranno in: il saluto delspagnolo sui propri canali social che andrà via a zero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daAlarcon Suarez (@alarcon) «Dopo 9 anni termina il mio percorso nel club che mi ha permesso diizzare tutti i sogni che avevo quando ero piccolo. Per sempre forza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - FurkanARMAN : @buzzspor Real Madrid - psg - farahh_so : RT @lnstantFoot: OFFICIEL ! Isco annonce qu’il quitte le Real Madrid ! -