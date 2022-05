Real Madrid, Isco saluta pungendo Mbappé: “A questo club non si può dire di no, ho realizzato i miei sogni” (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attaccante del Real Madrid, Isco, dopo la conquista della Champions League 2021/2022, ha annunciato ufficialmente il suo addio al club madrileno attraverso i propri profili social, lanciando anche una sorta di frecciatina verso Kylian Mbappé: “Ai tempi del Malaga sapevo che dovevo andare via. Avevo già un accordo e poi il Real Madrid ha bussato alla mia porta. A questo club non si può e non si deve dire di no, anche se ci sono delle eccezioni. Nove anni dopo il mio arrivo a Madrid il mio tempo volge al termine, ma posso dire che il Real mi ha permesso di Realizzare tutti i sogni che avevo quando ero bambino. Oltre a ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attaccante del, dopo la conquista della Champions League 2021/2022, ha annunciato ufficialmente il suo addio almadrileno attraverso i propri profili social, lanciando anche una sorta di frecciatina verso Kylian: “Ai tempi del Malaga sapevo che dovevo andare via. Avevo già un accordo e poi ilha bussato alla mia porta. Anon si può e non si devedi no, anche se ci sono delle eccezioni. Nove anni dopo il mio arrivo ail mio tempo volge al termine, ma possoche ilmi ha permesso diizzare tutti iche avevo quando ero bambino. Oltre a ...

