Real Madrid-Fiorentina, la prima finale europea di un’italiana – 30 maggio 1957 – VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 30 maggio 1957 la Fiorentina allenata da Fulvio Bernardini affronta in finale di Coppa dei Campioni il Real Madrid di Gento e Di Stefano Due anni. Tanto è bastato dalla nascita della Coppa dei Campioni nel 1955 perché una squadra italiana arrivasse a giocarsi l’ultimo alto del prestigioso trofeo. L’anno precedente infatti si era imposto il Real Madrid di Alfredo Di Stefano grazie alla vittoria sui francesi dello Stade Reims. Il 30 maggio 1957 invece si fronteggiarono proprio i campioni in carica del Real e la Fiorentina, trionfatrice del campionato italiano e allenata da un guru della panchina come Fulvio Bernardini. I viola di Fuffo erano una squadra rocciosa e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 30laallenata da Fulvio Bernardini affronta indi Coppa dei Campioni ildi Gento e Di Stefano Due anni. Tanto è bastato dalla nascita della Coppa dei Campioni nel 1955 perché una squadra italiana arrivasse a giocarsi l’ultimo alto del prestigioso trofeo. L’anno precedente infatti si era imposto ildi Alfredo Di Stefano grazie alla vittoria sui francesi dello Stade Reims. Il 30invece si fronteggiarono proprio i campioni in carica dele la, trionfatrice del campionato italiano e allenata da un guru della panchina come Fulvio Bernardini. I viola di Fuffo erano una squadra rocciosa e ...

