Real Madrid, Ana Mena lancia frecciatina a Mbappé durante un suo concerto: "Chi piange ora"

La cantante spagnola Ana Mena, grande tifosa del Real Madrid, ha festeggiato la vittoria dei Blancos in Champions League durante un suo concerto all'Urban Festival di Torrejón de Ardoz, indossando la maglia merengue e lanciando anche una frecciatina a Kylian Mbappé. "Chi piange ora? Mbappé piange" ha detto la 25enne direttamente dal palco.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da ANA Mena (@anaMenaoficial)

