(Di lunedì 30 maggio 2022) Vi presentiamo la nostraa Rea, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Amici, che ha pubblicato il nuovoè il nuovodi Rea, reduce dal pomeridiano di Amici, e che ha scelto questo brano per l’. Sonorità chill e testo spensierato, un concentrato di emozioni nel momento della crescita, tra ricordi dell’adolescenza e uno sguardo al futuro. La giovanissima cantautrice, classe 2003, si prepara per il nuovo EP e il tour estivo, di cui ci anticipa le prime date. Ciao Maria, di cosa parla il tuo nuovoriprende le tematiche di Respiro, il pezzo uscito prima di quest’ultimo. Parla di crescere: vivere nuove esperienze, affrontare nuovi problemi e nuovi ostacoli ...

Advertising

Fab96951606 : Considerando il contesto qui descritto l'intervista di Maldini assume toni ancora più grotteschi. Sostanzialmente e… - s4bry_ : Rea ha fatto un'intervista e lo scopro solo ora?? -

Spettacolo.eu

IL NEODIRETTORE CI RACCONTA LA SUA VISIONE SUI MUSEI E SUL LORO RUOLO IN QUESTA. Museo del Novecento, GAM Galleria d'Arte Moderna, Palazzo Morando - Costume Moda Immagine, Casa Museo ...Nostalgia è tratto dall'omonimo romanzo di Ermannoed è la cronaca di un ritorno a casa: quello ... Nostalgia: La nostra videoEsclusiva a Pierfrancesco Favino e Mario Martone - HD Rea, intervista: «Il singolo Lontano rappresenta la mia idea di estate» Questa sera a Non è l’Arena continuiamo ad occuparci della guerra in Ucraina e della situazione in Russia, dove libertà di stampa e diritti civili sono sempre più a rischio. Cristina Mastrandrea ha in ...Mario Martone e Pierfrancesco Favino hanno accompagnato al Festival di Cannes Nostalgia, che è stato presentato in concorso. Noi li abbiamo incontrati sulla terrazza di un hotel sulla Croisette e con ...