RAI | Politano ha chiesto la cessione | ADL punta ad un’intesa con Bernardeschi

Advertising

sscalcionapoli1 : Rai – Politano vuole lasciare il Napoli, dialoghi avviati con Bernardeschi: i dettagli - NapoliAddict : RAI - Napoli-Bernardeschi, offerta ufficiale. Politano ha chiesto la cessione: i dettagli #Napoli… - infoitsport : Rai - Politano ha comunicato di voler lasciare il Napoli, dialoghi avviati con Bernardeschi: i dettagli - infoitsport : RAI - Napoli-Bernardeschi, offerta ufficiale. Politano ha chiesto la cessione: i dettagli - NapoliAddict : Rai - Politano ha comunicato di voler lasciare il Napoli, dialoghi avviati con Bernardeschi: i dettagli #Napoli… -

Commenta per primo Matteoe un futuro tutto da scrivere. Secondo quanto riferito dasport l'esterno vuole lasciare il Napoli in questa sessione di mercato.... esperto di mercato, ha parlato a La Domenica Sportiva delle ultime sul calcio Napoli: "L'altro nome sulla fascia oltre a Bernardeschi, per sostituire l'eventuale partenza di, è Deulofeu, ...Secondo Venerato la decisione è frutto dello scarso rapporto del giocatore con l'allenatore Luciano Spalletti.Federico Bernardeschi interessa a diversi club. Poche ore fa Matteo Politano, attraverso il suo agente Giuffredi, ha comunicato al Napoli che intende chiudere la sua esperienza in azzurro TuttoNapoli.