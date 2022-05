Ragusa | Pastorale della Salute alla Giornata del sollievo

(Di lunedì 30 maggio 2022)– La XXI edizionedelha visto la partecipazione, ieri, in piazza San Giovanni a, dell’Ufficio diocesano per la. L’iniziativa, promossa d’intesa con l’Asp e le associazioni di volontariato Lilt e “Mamme di Modica” oltre alle Samot die Palermo, si è prefissa di testimoniare la cultura delsofferenza fisica e morale delle persone che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo più giovarsi di cure destinateguarigione. Ci sono state le mattonelle di lana colorate preparate dalle mamme di Modica che hanno abbellito le scalinate del sagrato che conduceCattedrale ...

La celebrazione della Giornata del sollievo, promossa dall'Asp di Ragusa con la partecipazione attiva della Pastora…

La manifestazione, promossa dall'ufficio diocesano per la pastorale della salute di Ragusa in collaborazione con la Diocesi, l'Asp 7, l'hospice del Maria Paternò Arezzo e tutte le altre realtà che si occupano di cure palliative. La Pastorale della Salute di Ragusa alla XXI edizione della Giornata del Sollievo La XXI edizione della Giornata del sollievo ha visto la partecipazione, ieri, in piazza San Giovanni a Ragusa, dell'Ufficio diocesano per la pastorale della salute. L'iniziativa, promossa d'intesa con l'Asp e le associazioni di volontariato.