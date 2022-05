Ragusa, a Marina e Ibla potranno essere seppelliti cani e gatti (Di lunedì 30 maggio 2022) Ragusa – Nei cimiteri di Marina di Ragusa e di Ibla un’area per la sepoltura di animali d’affezione. Con determinazione dirigenziale n. 2439 del 21/4/2022 è stato affidato l’incarico di ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa.All’interno dell’ampliamento è prevista un’area da adibire a campo di sepoltura per animali domestici e d’affezione. Il 24 maggio scorso il tecnico incaricato ing. Rossella Gurrieri ha già presentato la bozza progettuale che è all’esame degli uffici.Ne dà notizia l’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono, il quale dichiara che “oltre a Marina di Ragusa anche nel cimitero di Ragusa Ibla ci sarà un’altra area per la sepoltura degli animali d’ affezione e l’incarico è stato affidato ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 30 maggio 2022)– Nei cimiteri didie diun’area per la sepoltura di animali d’affezione. Con determinazione dirigenziale n. 2439 del 21/4/2022 è stato affidato l’incarico di ampliamento del cimitero didi.All’interno dell’ampliamento è prevista un’area da adibire a campo di sepoltura per animali domestici e d’affezione. Il 24 maggio scorso il tecnico incaricato ing. Rossella Gurrieri ha già presentato la bozza progettuale che è all’esame degli uffici.Ne dà notizia l’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono, il quale dichiara che “oltre adianche nel cimitero dici sarà un’altra area per la sepoltura degli animali d’ affezione e l’incarico è stato affidato ...

