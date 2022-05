Rafa Nadal spaventa il tennis internazionale | “Djokovic? Forse ultima gara”

(Di lunedì 30 maggio 2022) La fine di una carriera professionista arriva per tutti. Soprattutto nel mondo del sport. È una legge che non guarda in faccia nessuno: al tempo che tu sia stato il re indiscusso del tuo sport per un grande periodo non importa granché.è tornato all’attività fisica, ma la leggenda spagnola delè afflitta dal problema al piede che continua a tormentare le sue partite. Un dolore quasi insopportabile che potrebbe costringerlo ad alzare, definitivamente, bandiera bianca. Un ritiro che, seppur inevitabile nel tempo, farebbe malissimo ad un intero movimento. In una delle sue ultimissime dichiarazioni, l’iberico ha ammesso che la sfida contro Novakpotrebbe essere l’della sua immensa carriera. Tra scongiuri e prime lacrime, gli appassionati ...

... RafaelONLY ITALY Ieriha battuto il canadese Auger - Aliassime, allenato dallo zio Toni ed è passato ai quarti del Roland Garros. Incontrerà Djokovic. Per la prima volta lo ...... ci sarà il quarto da urlo Djokovic -. Il serbo numero 1 al mondo ha battuto 6 - 1 6 - 3 6 - 3 l'argentino Diego Schwartzman, ben più duro è stato l'impegno degli ottavi per, cui sono ... Roland Garros "No, non ci credo": il passante di Rafa Nadal è magia pura. Auger Aliassime deve arrendersi Camila Giorgi e Jannik Sinner alla ricerca dei quarti di finale, in una doppia sfida Italia-Russia, con Rublev e Kasatkina ...Il campione spagnolo è afflitto da un dolore al piede che lo tormenta: "Non so cosa accadrà alla mia carriera" ...