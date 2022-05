Raccontare lo sport: premiati i ragazzi dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino (Di lunedì 30 maggio 2022) Fiumicino – Concorsi e premi in nome dello sport: questi i traguardi raggiunti dai ragazzi dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino, che hanno realizzato elaborati creativi sul tema dei valori dello sport. Dal Trofeo Acea, che ha visto la premiazione dei finalisti nella sede del Corriere dello sport, al “Click & Volley” dove La Marca Desy e Priore Denise hanno ottenuto il podio d’argento con l’elaborato dal titolo “Non buttare via la vita”, fino al premio per lo scatto “Vollyamo” realizzato da Alessandra Giardino, Alexa Andrei, Ortu Daniele. Importante anche il traguardo raggiunto da Andrea Trimarchi e Alessia Pettinelli che si sono classificati tra i finalisti per la categoria FAO e Alimentazione. “E’ un orgoglio poter annunciare ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022)– Concorsi e premi in nome dello: questi i traguardi raggiunti daidi, che hanno realizzato elaborati creativi sul tema dei valori dello. Dal Trofeo Acea, che ha visto la premiazione dei finalisti nella sede del Corriere dello, al “Click & Volley” dove La Marca Desy e Priore Denise hanno ottenuto il podio d’argento con l’elaborato dal titolo “Non buttare via la vita”, fino al premio per lo scatto “Vollyamo” realizzato da Alessandra Giardino, Alexa Andrei, Ortu Daniele. Importante anche il traguardo raggiunto da Andrea Trimarchi e Alessia Pettinelli che si sono classificati tra i finalisti per la categoria FAO e Alimentazione. “E’ un orgoglio poter annunciare ...

