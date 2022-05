Qui piccola accanto a Gerry Calà oggi star de Il Paradiso delle Signore | la riconoscete?

Advertising

ale_dibattista : Ho realizzato un podcast con Marina Vannini, la mamma di Marco. Non è solo sul caso Vannini. È un podcast su Marco… - peggiodiniente : però piccola e leggera, la vera irresponsabile sono io che se la prende media e col 7% di tasso ?? che poi sta un l… - antonella1997sc : RT @percepisco: Purtroppo noi vediamo una piccola parte di tutto quello che viene chiesto a Barù, spero solo che da qui fino al 31 luglio c… - _COMUNQUE_ : RT @percepisco: Purtroppo noi vediamo una piccola parte di tutto quello che viene chiesto a Barù, spero solo che da qui fino al 31 luglio c… - percepisco : Purtroppo noi vediamo una piccola parte di tutto quello che viene chiesto a Barù, spero solo che da qui fino al 31… -

OA Sport

Massimo Molteni ha citato il disfacimento del Welfare a favore di privati ( CLICCA). Aggiungo ...state accreditate con Pronto Soccorso la cui struttura edilizia gode di una cubatura piùdi ...De Benedetti, di questo bisogna dargliene atto, ha compreso, come si è soliti dire al bar, che, ... lafaccia di bronzo replicò: "Mica gli ho detto: 'Sei frocio'" , dimostrando di aver ... MotoGP, Francesco Bagnaia: "Con la carena piccola perdiamo velocità di punta, ma in curva va meglio" La sua era in realtà, sembra presupporre Cotroneo, una fuga per andare a costruirsi una piccola casa di legno abusiva nel sud d'Italia, tra gli ulivi contorti del Salento, e qui suonare di nascosto la ...