Questura di Benevento | nuovo dirigente per la Divisione di Polizia Amministrativa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Da oggi, 30 maggio 2022, la dottoressa Paola Inguaggiato, Primodelladi Stato, proveniente dalladi Caserta ove era a capo dell’Ufficio Immigrazione, dirigerà laP.A.S.I. (– Sociale e per l’Immigrazione) di. Presso ladi Caserta la dottoressa Inguaggiato ha prestato servizio anche all’Ufficio di Gabinetto e, in precedenza, per 3 anni, è stata funzionaria delladi Reggio Calabria e, sempre nella stessa provincia, per 5 anni, del Commissariato di Bovalino Succede al PrimoAntonio Cristiano, destinato ad altro incarico presso ladi ...