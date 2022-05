Quella miniera d'oro del vaccino anti Covid (Di lunedì 30 maggio 2022) Per mesi in molti lo hanno pensato (in maniera benevola o meno); oggi i numeri danno la conferma tanto attesa. Nella consueta classifica dei farmaci che più hanno incassato al mondo nel 2021, stilata dal laboratorio di Njardarson, come c’era da aspettarsi i vaccini e i farmaci anti Covid si piazzano tra i primi posti con miliardi di dollari di vendite. Il vaccino Comirnaty per SARS-Cov2 di Pfizer Biontech è al primo posto con un fatturato di 28 miliardi di dollari, mentre Moderna è al terzo posto con 17,675 miliardi. Incassi eccezionali cui fa seguito, alla lontana, il vaccino AstraZeneca fermo al 35esimo posto con 3, 917 miliardi di dollari di vendite.Anche i farmaci specifici anti SARS-Cov2 hanno scalato rapidamente la classifica. Tra i più venduti al primo posto ci sono gli ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 maggio 2022) Per mesi in molti lo hanno pensato (in maniera benevola o meno); oggi i numeri danno la conferma tanto attesa. Nella consueta classifica dei farmaci che più hanno incassato al mondo nel 2021, stilata dal laboratorio di Njardarson, come c’era da aspettarsi i vaccini e i farmacisi piazzano tra i primi posti con miliardi di dollari di vendite. IlComirnaty per SARS-Cov2 di Pfizer Biontech è al primo posto con un fatturato di 28 miliardi di dollari, mentre Moderna è al terzo posto con 17,675 miliardi. Incassi eccezionali cui fa seguito, alla lontana, ilAstraZeneca fermo al 35esimo posto con 3, 917 miliardi di dollari di vendite.Anche i farmaci specificiSARS-Cov2 hanno scalato rapidamente la classifica. Tra i più venduti al primo posto ci sono gli ...

