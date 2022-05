Quella matassa di fili sulla facciata di casa - Cronaca - lanazione.it

(Di lunedì 30 maggio 2022) Unadilasciata sospesadella sua abitazione in via Matteotti. È la situazione paradossale che è costretta a vivere Chiara Paoli dal 10 febbraio. A seguito di quali ...

LA NAZIONE

Nello scorso febbraio Fiber Cop, su mandato del Comune, ha eseguito dei lavori lungo la strada e alla fine ha abbandonato lache se ne sta penzoloni sopra la porta d'ingresso di casa". Una ...... tuttavia, non hanno ancora chiarito in via definitiva ciò che è accadutosera. Sul coltello ... potrebbero rivelarsi determinanti a sbrogliare la. Telefonate e messaggi che si sono ... Quella matassa di fili sulla facciata di casa Una matassa di fili lasciata sospesa sulla facciata della sua abitazione in via Matteotti. È la situazione paradossale che è costretta a vivere Chiara Paoli dal 10 febbraio. A seguito di quali interve ...La giornalista Giusi Fasano, nel libro edito da Rizzoli, racconta le storie dei morti sul lavoro raccontate in prima persona ...