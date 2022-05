Quattro giorni di musica, letteratura e cinema incentrati sull'Ostinazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Torna il Festival della parola: Quattro giorni di musica, letteratura e cinema incentrati sull’Ostinazione. Parole sospese a Chiavari (foto di Andrea Musto). Tra gli ospiti, Giuseppe Ayala e Pietro Grasso, testimoni della lotta contro la mafia, i campioni paralimpici Vittorio Padestà e Marta Cantero, la scrittrice ucraina Yaryna Grusha e la giornalista russa Anna Zafesova.INFO: Chiavari (Genova), dal 2 al 5 giugno.festivaldellaparola.eu iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Festival della parola”: a Chiavari (Genova) dal 2 al 5 giugno iO Donna. Leggi su iodonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Torna il Festival della parola:di. Parole sospese a Chiavari (foto di Andrea Musto). Tra gli ospiti, Giuseppe Ayala e Pietro Grasso, testimoni della lotta contro la mafia, i campioni paralimpici Vittorio Padestà e Marta Cantero, la scrittrice ucraina Yaryna Grusha e la giornalista russa Anna Zafesova.INFO: Chiavari (Genova), dal 2 al 5 giugno.festivaldellaparola.eu iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Festival della parola”: a Chiavari (Genova) dal 2 al 5 giugno iO Donna.

