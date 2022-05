' Quarta Repubblica' | questa sera alle 21 30 su Rete4 | anticipazioni e ospiti di Nicola Porro

Advertising

QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con @QRepubblica l'intervista di @NicolaPorro a #MarcoTronchettiProvera. In prima serata su… - CorriereUmbria : Quarta Repubblica stasera lunedì 30 maggio su Rete 4. Ospiti e anticipazioni #televisione #tv #quartarepubblica… - danyrossoverde : @doluccia16 @LiaQuartapelle Dopo la quarta Repubblica. Abbiamo anche la quartapelle - MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento con @QRepubblica : @NicolaPorro intervista Marco Tronchetti Provera - Veritas57406476 : @AndreaMarano11 @maurobiani @repubblica La prima colpa è quella di essere andati a 'casa loro' solo a sfruttarli; l… -

torna questa sera, dalle 21.30 su Rete4. Ospite di Nicola Porro, il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera . Nel corso della puntata ...... arrivati in Puglia da tutta Italia per partecipare allaHackathon Copernicus: si tratta della maratona digitale organizzata da Sprint Lab e Planetek Italia. Eventi scientifici con ricadute ...Da segnalare un approfondimento sulle armi messe recentemente a disposizione dell’esercito ucraino, un’inchiesta sulla guerra del grano che rischia di portare alla fame il Nord Africa.Sono aperte le iscrizioni alle quattro Summer School della Fondazione Mast, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna per gli studenti di terza e quarta superiore. Dal 1 ...