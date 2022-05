Quarant’anni e di nuovo a casa dai genitori | l’inversione di rotta post-pandemia dei giovani adulti

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 30 maggio 2022) Che il coronavirus abbia messo in ginocchio le generazioni piùè un fatto risaputo a livello globale. Secondo la società immobiliare Zillow, negli Stati Uniti sono 2,7 milioni iche sono tornati a vivere con io i nonni solo tra marzo e aprile del 2020 (ultimi dati disponibili), per un totale di 32 milioni di persone. In Italia, le statistiche lasciano intuire che il trend non sia molto diverso. Secondo un recente rapporto di Nomisma, all’uscita dal lockdown del 2020, 1 trentenne su 5 denunciava il deterioramento della propria situazione occupazionale, e il 44% degli under 40 era in difficoltà ad affrontare almeno tre voci di spesa (bollette, canone di affitto, rate dei finanziamenti). In totale, rileva Nomisma, sono oltre 3 milioni gli italiani che durante il lockdown hanno gestito con ...