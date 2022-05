Putin nomina un ex spia come nuovo ministro: il nome a sorpresa dopo il misterioso incidente (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Presidente russo Vladimir Putin ha aggiunto oggi, per decreto, il nuovo ministro delle Emergenze Aleksandr Kurenkov nel Consiglio di sicurezza. L'ex agente dell'Fsb, approdato poi all'Fso, il Servizio di protezione federale (del Presidente) e infine vice direttore della Guardia nazionale Kurenkov, definito da Putin «un dirigente diligente in grado di immergersi nel lavoro», è stato nominato ministro solo la scorsa settimana. Nato a Mosca nel 1972, laureato all'Accademia statale di educazione fisica e all'Istituto di psicologia e di scienze sociali, nel 1999 Kurenkov entra nei servizi di sicurezza, riassume l'agenzia Tass. Dal 1999 al 2002 ha lavorato «con vari incarichi» all'Fsb, per poi passare nell'Fso - l'agenzia da cui proviene l'attuale comandante della Guardia ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Presidente russo Vladimirha aggiunto oggi, per decreto, ildelle Emergenze Aleksandr Kurenkov nel Consiglio di sicurezza. L'ex agente dell'Fsb, approdato poi all'Fso, il Servizio di protezione federale (del Presidente) e infine vice direttore della Guardia nazionale Kurenkov, definito da«un dirigente diligente in grado di immergersi nel lavoro», è statotosolo la scorsa settimana. Nato a Mosca nel 1972, laureato all'Accademia statale di educazione fisica e all'Istituto di psicologia e di scienze sociali, nel 1999 Kurenkov entra nei servizi di sicurezza, riassume l'agenzia Tass. Dal 1999 al 2002 ha lavorato «con vari incarichi» all'Fsb, per poi passare nell'Fso - l'agenzia da cui proviene l'attuale comandante della Guardia ...

