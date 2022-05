Putin accelera la cittadinanza per i bambini ucraini orfani (a causa della sua guerra) (Di lunedì 30 maggio 2022) Vladimir Putin ha firmato un decreto, che semplifica, di fatto, l'acquisizione della cittadinanza russa per minori ucraini rimasti orfani o lasciati senza cure genitoriali , in particolare nei ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Vladimirha firmato un decreto, che semplifica, di fatto, l'acquisizionerussa per minoririmastio lasciati senza cure genitoriali , in particolare nei ...

