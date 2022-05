PSG, Messi: 'La vittoria del Real ci ha uccisi, non sono stati i migliori. Pallone d'Oro? Non ho dubbi' (Di lunedì 30 maggio 2022) Leo Messi, stella del Paris Saint-Germain, ha parlato a Tyc Sports dal ritiro dell'Argentina: "La vittoria del Real Madrid in Champions ci... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Leo, stella del Paris Saint-Germain, ha parlato a Tyc Sports dal ritiro dell'Argentina: "LadelMadrid in Champions ci...

