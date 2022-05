‘Promuovi la tua musica’ | i vincitori della tappa di Bologna

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 30 maggio 2022)– Successo per “Promuovi la tua musica” al teatro Persiceto dilo scorso 28 maggio: un pubblico caloroso e partecipativo ha accolto oltre 30 giovani artisti. A giudicarsi i premi sono stati Luca Buonsi e Laura Trapani per la categoria strumento. Premio cover: Aijsia. Premio compilation: Side 74 e Alessandra del Grosso. Il primo posto (Premio radio) è stato assegnato a Francesco Itri. A premiare gli artisti sono stati Marco Falco (speaker radiofonico), Claudia Jacopino (talent scout) e Gianluca Croce (critico musicale). Il contest, ideato da Fanya Di Croce e presentato dall’attore Fabio Massenzi, toccherà nei prossimi mesi tante città di Italia. “È sempre emozionante vedere tanti giovani che amano l’arte e si mettono in gioco sul palco! Oggi più che mai c’è bisogno di musica dal vivo, di quella giusta sinergia che solo il pubblico sa ...