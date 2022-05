Produzionidalbasso | ovvero | come sta cambiando il crowdfunding in Italia

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nel mondo in cui i progetti si trasformano. E – da virtuali – diventano reali. Le piattaforme disono un fenomeno sempre più solido e un modo per mandare avanti iniziative sempre più concreto. Una delle stime più recenti sostiene che, in, sono stati 782.713.777 gli euro raccolti fino al 2020, di cui 342.983.441 solo nel corso del 2020. Nel terzo settore è sempre più difficile fare a meno delle raccolte fondi e sono tante le istituzioni che si rivolgono a queste piattaforme per poter finanziare i propri progetti. Non solo. Volti noti dello spettacolo, del giornalismo, della letteratura, della società civile affidano sempre più a un pubblico nuovo le loro idee e i loro sogni. Lo abbiamo visto, ad esempio, nel caso della digitalizzazione dell’archivio personale e inedito di Gianni Minà: suè partita ...