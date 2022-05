«Processo farsa stile Norimberga», il lapsus de La Stampa (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – «Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal Processo farsa stile Norimberga», così titola la giornalista Anna Zafesova in un articolo apparso per il sito online del quotidiano La Stampa. Un accostamento curioso e probabilmente non voluto I processi dei russi come quelli di Norimberga Il dibattito sulla guerra in Ucraina ci sta abituando a cortocircuiti e paradossi continui. Nell’era del tifo da social, c’è chi si spinge un po’ troppo oltre per portare l’acqua al suo mulino, finendo per contraddirsi o fare errori marchiani. È il caso del sempre politicamente corretto La Stampa, che senza nemmeno accorgersi finisce per irridere il Processo di Norimberga, mettendolo nella categoria dei processi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – «Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal», così titola la giornalista Anna Zafesova in un articolo apparso per il sito online del quotidiano La. Un accostamento curioso e probabilmente non voluto I processi dei russi come quelli diIl dibattito sulla guerra in Ucraina ci sta abituando a cortocircuiti e paradossi continui. Nell’era del tifo da social, c’è chi si spinge un po’ troppo oltre per portare l’acqua al suo mulino, finendo per contraddirsi o fare errori marchiani. È il caso del sempre politicamente corretto La, che senza nemmeno accorgersi finisce per irridere ildi, mettendolo nella categoria dei processi ...

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal processo farsa stile Norimberga - Quoque_Tu_Brute : RT @Napalm51: Norimberga è stato un processo farsa, il vaccino salva miliardi di vite, il covid uccide chiunque non sia vaccinato, l'ucrain… - BeachPapeete : @Comunardo Il processo è stato istruito da Francia, GB, USA e URSS; se la sovietologa Zafesova sostiene che sia sta… - RChiovenda : RT @Napalm51: Norimberga è stato un processo farsa, il vaccino salva miliardi di vite, il covid uccide chiunque non sia vaccinato, l'ucrain… - ClaudioSimonel6 : @LaStampa Non processo farsa, processo vero e giusto -