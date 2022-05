Processo Ciatti in Spagna, il padre del ragazzo a uno degli imputati: "Assassino, hai rovinato la nostra vita" (Di lunedì 30 maggio 2022) Il padre del ragazzo fiorentino ucciso nel 2017 incrocia prima di entrare in aula uno dei due imputati, il ceceno Rassoul Bissoultanov e scoppia la lite. Interviene la polizia Leggi su repubblica (Di lunedì 30 maggio 2022) Ildelfiorentino ucciso nel 2017 incrocia prima di entrare in aula uno dei due, il ceceno Rassoul Bissoultanov e scoppia la lite. Interviene la polizia

