Primo confronto Bucci-Dello Strologo, scintille su infrastrutture e residenti (Di lunedì 30 maggio 2022) Al dibattito tra i candidati organizzato dalla Curia presenti anche Marras, Carpi e Manzano Olivieri Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022) Al dibattito tra i candidati organizzato dalla Curia presenti anche Marras, Carpi e Manzano Olivieri

Pubblicità

notabadword_ : @caughtupinabind Amo ma non eri scappata? Tanto Chica mala da fuggire al primo confronto con Jess ?? Se sei così co… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Organizzato dalla diocesi al via il primo confronto tra tutti i candidati sindaci Comunali a Genova. Scintille tra Bucci e… - CiociariaO : Concorso musicale: primo posto per la giovane Federica Fiorini Grande soddisfazione all’evento internazionale “Diap… - SimoneLap98 : @Felice_demuzio @svagcm Ahah vabbè considera che ero molto lento, perché mi stava sul cazzo quell’esame ?? mi lament… - TeleradioNews : Il sindaco Raffaele Porfidia ha ritenuto di replicare all'ultimatum lanciato dall'altro candidato in merito alla qu… -