Primo acquisto del Real Madrid dopo la Champions | c’è l’offerta ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 30 maggio 2022) A pochi giorni dalla memorabile notte di Parigi, ilnon perde tempo e comincia a muoversi sul mercato per la stagione che verrà. Ilpotrebbe essere il portiere Gabriel “Gaga” Slonina, attualmente in forza ai Chigago Fires nella Major League Soccer. Classe 2004, ha già dimostrato un immenso bagaglio tecnico grazie al quale è stato notato non solo dal club spagnolo, ma anche da Chelsea e Bayern Monaco. L’estremo difensore è ancora giovanissimo, ma potrebbe sicuramente apprendere tanto allenandosi assieme a Thibaut Courtois, fresco di premio come MVP della finale diLeague. D’altro canto però, per un neo diciottenne, l’impatto con unatà ricca di pressioni come quella dei Blancos potrebbe non rivelarsi facile. Gabriel Slonina ...