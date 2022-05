"Prime crepe a La7, non finirà bene". Mentana e Dario Fabbri, lo sfregio del Fatto quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Dario Fabbri ed Enrico Mentana sono finiti nel mirino del Fatto quotidiano. Il direttore del TgLa7 e l'esperto di geopolitica vengono infatti "umiliati" in un articolo a pagina 2 del giornale di Marco Travaglio titolato "I maratoneti atlantisti parlano come i loro nemici filoputiniani". "Prime crepe sul riscatto di Kiev, forse non finirà così bene", si legge nel sommario. E ancora: "Putin, fino circa alle 19-19:30 del 28 maggio, era una mezza schiappa, procedeva lentissimamente col suo esercito straccione di ragazzini piagnoni, il battaglione Azov stava resistendo eroicamente (o, laddove si arrendeva, si arrendeva eroicamente), e noi eravamo pronti a goderci lo spettacolo dell'imminente ritirata russa con conseguente vittoria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022)ed Enricosono finiti nel mirino del. Il direttore del TgLa7 e l'esperto di geopolitica vengono infatti "umiliati" in un articolo a pagina 2 del giornale di Marco Travaglio titolato "I maratoneti atlantisti parlano come i loro nemici filoputiniani". "sul riscatto di Kiev, forse noncosì", si legge nel sommario. E ancora: "Putin, fino circa alle 19-19:30 del 28 maggio, era una mezza schiappa, procedeva lentissimamente col suo esercito straccione di ragazzini piagnoni, il battaglione Azov stava resistendo eroicamente (o, laddove si arrendeva, si arrendeva eroicamente), e noi eravamo pronti a goderci lo spettacolo dell'imminente ritirata russa con conseguente vittoria ...

