Prevenzione Melanoma, fino al 1 luglio screening gratuiti a Salerno (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ha preso il via da oggi e durerà fino al 1 luglio la campagna di Prevenzione S.O.S. Melanoma che coinvolgerà gli spazi Care dell’azienda sanitaria locale di Salerno. Si tratta di strutture dove il paziente non viene solo accolto ma, grazie ad una rete ed un sistema coordinato, oltre ad essere sottoposto ad indagini riceve anche un supporto psicologico e sanitario lungo tutto l’iter diagnostico per ricevere le informazioni relative alla sua patologia e le possibilità terapeutiche. Sul sito dell’Asl di Salerno è possibile ricevere tutte le informazioni per prenotare lo screening del Melanoma, un tumore particolarmente aggressivo ma che può essere sconfitto se scoperto in tempo come stato spiegato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ha preso il via da oggi e dureràal 1la campagna diS.O.S.che coinvolgerà gli spazi Care dell’azienda sanitaria locale di. Si tratta di strutture dove il paziente non viene solo accolto ma, grazie ad una rete ed un sistema coordinato, oltre ad essere sottoposto ad indagini riceve anche un supporto psicologico e sanitario lungo tutto l’iter diagnostico per ricevere le informazioni relative alla sua patologia e le possibilità terapeutiche. Sul sito dell’Asl diè possibile ricevere tutte le informazioni per prenotare lodel, un tumore particolarmente aggressivo ma che può essere sconfitto se scoperto in tempo come stato spiegato ...

