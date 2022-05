Presidenziali Colombia, schiaffo ai partiti tradizionali: al ballottaggio vanno il progressista Petro e il populista Hernández (Di lunedì 30 maggio 2022) La Colombia sceglierà il suo prossimo presidente con il ballottaggio. Dopo il primo turno delle Presidenziali, nessuno dei candidati ha raggiunto il 50% +1 dei voti necessari per guidare il Paese sudamericano nei prossimi quattro anni. A sfidarsi, il prossimo 19 giugno, saranno il candidato di sinistra Gustavo Petro, della coalizione Pacto Histórico, che ha ottenuto circa il 40%, e Rodolfo Hernández, indipendente 77enne che con la sua Liga de Gobernantes Anticorrupción ha raccolto circa il 28% dei voti. Una sorpresa, perché alla vigilia il favorito per sfidare Petro – che, per la verità, sperava di vincere al primo turno – era il candidato di destra Federico Fico Gutiérrez, della coalizione Equipo por Colombia, fermatosi a poco meno del 24%. Comunque la si voglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Lasceglierà il suo prossimo presidente con il. Dopo il primo turno delle, nessuno dei candidati ha raggiunto il 50% +1 dei voti necessari per guidare il Paese sudamericano nei prossimi quattro anni. A sfidarsi, il prossimo 19 giugno, saranno il candidato di sinistra Gustavo, della coalizione Pacto Histórico, che ha ottenuto circa il 40%, e Rodolfo, indipendente 77enne che con la sua Liga de Gobernantes Anticorrupción ha raccolto circa il 28% dei voti. Una sorpresa, perché alla vigilia il favorito per sfidare– che, per la verità, sperava di vincere al primo turno – era il candidato di destra Federico Fico Gutiérrez, della coalizione Equipo por, fermatosi a poco meno del 24%. Comunque la si voglia ...

