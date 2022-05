Poste Italiane, attacco hacker ai servizi: conti in pericolo? (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa mattina un nuovo attacco hacker ha colpito i servizi di Poste Italiane. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe della rete Killnet. Poste Italiane è stata attaccata nuovamente online, da un attacco hacker misterioso. Secondo i primi indizi l’attacco sarebbe arrivato nuovamente da parte della rete di cyber-criminali filo-russa di Killnet: le prime notizie. Cosa sta succedendo al sito ufficiale del colosso italiano (Via WebSource)In Italia potrebbero essere arrivati i primi effetti degli attacchi hacker di Killnet. Infatti in Italia si stanno moltiplicando le lamentele degli utenti che tramite Down Detector e Twitter stanno segnalando disservizi su larga ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa mattina un nuovoha colpito idi. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe della rete Killnet.è stata attaccata nuovamente online, da unmisterioso. Secondo i primi indizi l’sarebbe arrivato nuovamente da parte della rete di cyber-criminali filo-russa di Killnet: le prime notizie. Cosa sta succedendo al sito ufficiale del colosso italiano (Via WebSource)In Italia potrebbero essere arrivati i primi effetti degli attacchidi Killnet. Infatti in Italia si stanno moltiplicando le lamentele degli utenti che tramite Down Detector e Twitter stanno segnalando dissu larga ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Hacker filorussi del Killnet, minacciano attacchi informatici in Italia. Malfunzionamenti e blocchi sui sistemi di… - SkyTG24 : Problemi Poste Italiane, non è attacco hacker: servizi bloccati per un guasto tecnico - SkyTG24 : Numerosi disservizi sono stati segnalati da questa mattina negli uffici in tutto il Paese: da parte di… - Pierpao83699717 : RT @Agostino35: Hacker russi attaccano Poste Italiane e creano un'altra app - Pira6819 : RT @foisluca84: Poste italiane in tilt: 'nessun attacco hacker, siamo così scarsi di nostro' -