Post liceo, lavoro o università: un giovane su cinque cerca impiego (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo il diploma arriva il momento di scegliere se proseguire il proprio percorso di studi iscrivendosi all'università, o se tentare un immediato ingresso nel mondo del lavoro. Oggi, stando agli studi di settore, un giovane su cinque cerca un impiego, optando dunque per la seconda delle due soluzioni. Pur trattandosi di una situazione soggettiva e ingiudicabile, occorre approfondire il tema. Dopo il liceo meglio la laurea o il lavoro? La domanda più importante che si pongono i neodiplomati è cosa fare dopo il liceo. Le opzioni le abbiamo già anticipate poco sopra: entrare direttamente nel mondo del lavoro o proseguire gli studi presso un'università, e magari con un'ulteriore specializzazione ...

