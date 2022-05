Playoff Serie C, decisioni Giudice Sportivo: multa Padova e Palermo. Nuovi diffidati (Di lunedì 30 maggio 2022) Le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare di ritorno delle final four dei Playoff di Serie C: Padova-Catanzaro e Palermo-Feralpisalò Leggi su mediagol (Di lunedì 30 maggio 2022) Ledelin merito alle gare di ritorno delle final four deidiC:-Catanzaro e-Feralpisalò

Advertising

OptaPaolo : 2006 - Era dall'11 giugno 2006 in Torino-Mantova che non si andava ai tempi supplementari in una finale playoff di… - Gazzetta_it : Serie B, finale playoff: Pisa-Monza 3-4, lombardi in Serie A - sportface2016 : #SerieC, le date e gli orari ufficiali della finale dei playoff promozione - De_Sand88 : RT @BalataMauro: ??Numeri da capogiro quelli degli spettatori: l’audience tv in Italia ha visto collegato oltre un milione di spettatori div… - Lega_B : RT @BalataMauro: ??Numeri da capogiro quelli degli spettatori: l’audience tv in Italia ha visto collegato oltre un milione di spettatori div… -