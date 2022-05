Piazza di Siena, il Carosello del San Raffaele non tradisce mai (Di lunedì 30 maggio 2022) «Hanno invaso Piazza di Siena con la loro composta allegria. Non ci stancheremo mai di ammirarli, mai. E ci piace tanto avere ormai imparato a riconoscerli uno per uno i ragazzi del Carosello del San Raffaele, e sapere i loro nomi. Come succede gli altri campioni che calcano Piazza di Siena con i loro cavalli» ha spiegato uno spettatore ieri sera. Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo nasce nel 1986 nell'omonima struttura sanitaria specializzata nel recupero funzionale e sociale di persone con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. L'attività equestre è parte di un progetto multidisciplinare ed offre ai pazienti un'opportunità riabilitativa in più. Il Carosello, eseguito da cavalieri disabili e normodotati, è l'esempio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) «Hanno invasodicon la loro composta allegria. Non ci stancheremo mai di ammirarli, mai. E ci piace tanto avere ormai imparato a riconoscerli uno per uno i ragazzi deldel San, e sapere i loro nomi. Come succede gli altri campioni che calcanodicon i loro cavalli» ha spiegato uno spettatore ieri sera. Il Centro di Riabilitazione Equestre del SanViterbo nasce nel 1986 nell'omonima struttura sanitaria specializzata nel recupero funzionale e sociale di persone con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. L'attività equestre è parte di un progetto multidisciplinare ed offre ai pazienti un'opportunità riabilitativa in più. Il, eseguito da cavalieri disabili e normodotati, è l'esempio ...

