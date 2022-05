Perisic al Tottenham: oggi a Londra per le visite mediche. Si attende l'ufficialità (Di lunedì 30 maggio 2022) Ivan Perisic, è pronto a firmare il contratto biennale con il Tottenham e come riportato da Calciomercato.com , l'esterno dell'Inter si troverebbe adesso a Londra per le visite mediche. Un sogno che... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 30 maggio 2022) Ivan, è pronto a firmare il contratto biennale con ile come riportato da Calciomercato.com , l'esterno dell'Inter si troverebbe adesso aper le. Un sogno che...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato I @SpursOfficial: oggi le visite mediche di #Perisic - FBiasin : “#Perisic oggi sarà a Londra per effettuare le visite mediche con il #Tottenham” (@FabrizioRomano) - Lascia l’… - Gazzetta_it : Inter, #Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham - occhio_notizie : #Inter rassegnata a perdere #Perisic, che andrà al #Tottenham - serieApallone : Perisic-Tottenham, il croato è a Londra per le visite mediche: Perisic -Tottenham è un affare sempre pi...... legg… -