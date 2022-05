Perché lanciare una torta sulla Gioconda dovrebbe servire a “salvare il Pianeta”? (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci vogliono azioni forti e concrete per salvare il Pianeta, ma a volte l’impegno e lo sforzo di tanti sull’ambiente e la sostenibilità rischiano di essere vanificati dai gesti di alcuni. Come ad esempio quello di un ragazzo che domenica 29 maggio ha lanciato una torta sulla Gioconda al Museo del Louvre di Parigi. Il ragazzo si è avvicinato al capolavoro di Leonardo Da Vinci fingendosi un’anziana signora su una sedia a rotelle, poi si è alzato in piedi e ha imbrattato l’opera. Dopo essere stato immediatamente fermato dalla sicurezza del Museo, il ragazzo ha iniziato a urlare, come si vede in molti video sui social, rivendicando il suo come un gesto “per il sostegno alla causa ambientale”. Ma Perché fingere di essere su una sedia a rotelle e lanciare una ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci vogliono azioni forti e concrete peril, ma a volte l’impegno e lo sforzo di tanti sull’ambiente e la sostenibilità rischiano di essere vanificati dai gesti di alcuni. Come ad esempio quello di un ragazzo che domenica 29 maggio ha lanciato unaal Museo del Louvre di Parigi. Il ragazzo si è avvicinato al capolavoro di Leonardo Da Vinci fingendosi un’anziana signora su una sedia a rotelle, poi si è alzato in piedi e ha imbrattato l’opera. Dopo essere stato immediatamente fermato dalla sicurezza del Museo, il ragazzo ha iniziato a urlare, come si vede in molti video sui social, rivendicando il suo come un gesto “per il sostegno alla causa ambientale”. Mafingere di essere su una sedia a rotelle euna ...

Advertising

chifumiaow7 : @tomankoko MI PISCIO, STAVO PER LANCIARE IL TELEFONO PERCHÉ NON MI HA FATTO SELEZIONARE LA GOMMA MANCO UNA VOLTA PE… - Eulalia1984 : RT @salutiebaci1: Maaaaa qualcuno ha il video di Jess che trucca Barù da Cosimo post capanna? Perché mi ricordo il dettaglio delle mani di… - biancamurino : RT @salutiebaci1: Maaaaa qualcuno ha il video di Jess che trucca Barù da Cosimo post capanna? Perché mi ricordo il dettaglio delle mani di… - salutiebRaci1 : Maaaaa qualcuno ha il video di Jess che trucca Barù da Cosimo post capanna? Perché mi ricordo il dettaglio delle m… - iliveinshanghai : @Fashiondonne1 Povero! Povero perché continua a rilasciare interviste come niente fosse, sembra non curante del fat… -

Era tutto pronto per Salvini a Mosca ma la fuga di notizie ci ha bloccato Non aveva bisogno del mandato di nessuno per lanciare la sua iniziativa di pace, ma ora che tutto ... Anche perché c'è molto da spiegare e chiarire rispetto ad un progetto su cui il segretario leghista ... Caligiuri: "Ciriaco De Mita dimostra come la cultura è necessaria per fare politica" ... con una provvidenziale raccolta di firme in Irpinia, la celebrazione del referendum del 18 aprile 1993, nonch lanciare lo slogan della "sconfitta vincente" - su "la Repubblica" del 20 gennaio 1994 - ... L'Opinione delle Libertà Non aveva bisogno del mandato di nessuno perla sua iniziativa di pace, ma ora che tutto ... Anchec'è molto da spiegare e chiarire rispetto ad un progetto su cui il segretario leghista ...... con una provvidenziale raccolta di firme in Irpinia, la celebrazione del referendum del 18 aprile 1993, nonchlo slogan della "sconfitta vincente" - su "la Repubblica" del 20 gennaio 1994 - ... L'Opinione delle Libertà