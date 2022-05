Perché ' Heartstopper' ci fa piangere così tante lacrime dolci e amare

Leggi su it.mashable

(Di lunedì 30 maggio 2022) Su Netflix, la storia un'adolescenza queer felice è un colpo al cuore per tutti quelli che sono cresciuti con l'incubo di una società che li disprezza Dopo aver conquistato una generazione di giovani lettori a partire dalla pubblicazione del primo volume di fumetti nel 2016, a fine aprileè uscito anche su Netflix. E per le tantissime persone queer diventate grandi tra gente che non le capiva, non le sosteneva, non le amava, è stato …