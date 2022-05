Per tornare subito in Serie A il Venezia ha scelto: Javorcic in panchina (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Venezia ha scelto, senza perdere tempo: Ivan Javorcic è pronto a diventare il nuovo allenatore arancioneroverde. È l'artefice della storica promozione in Serie B del Sudtirol, l'uomo a cui Duncan ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilha, senza perdere tempo: Ivanè pronto a diventare il nuovo allenatore arancioneroverde. È l'artefice della storica promozione inB del Sudtirol, l'uomo a cui Duncan ...

Advertising

matteorenzi : La carta del docente è stata una nostra, lungimirante, intuizione nel 2015. Toglierla o decurtarla oggi è un errore… - FBiasin : “#Perisic oggi sarà a Londra per effettuare le visite mediche con il #Tottenham” (@FabrizioRomano) - Lascia l’… - GoalItalia : ?? 'Ci ha aiutato perché è un campione, ci ha dato la forza straordinaria che ha dentro, mentalità e convinzione. Cr… - SilviaForti9 : RT @ohanarifugio: Quando tornerà la fame sarà pronto per tornare in Oasi dalla sua sorellina ?? - 150sfumaturedih : Questo mi fa capire che tornare a vivere lá sarà impossibile se non voglio vivere a spese dei miei perché non verró… -