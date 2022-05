Per Italia-Argentina Azzurri in campo con una nuova maglia stile retrò (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – Una nuova maglia stile retrò per la Nazionale. La casacca verrà indossata nella sfida tra Italia e Argentina in programma il primo giugno a Wembley: il match segnerà anche l’addio di Giorgio Chiellini all’azzurro. “Puma presenta oggi il nuovo Home kit 2022 dell’Italia, che propone un’audace e moderna interpretazione delle vibrazioni retrò e della nostalgia calcistica. La nuova maglia dà al concetto di classico un tocco di freschezza, rendendo omaggio alla storia della Nazionale”, annuncia lo sponsor tecnico della Nazionale. Doveva essere la divisa per i Mondiali, am sarà invece l’ultima della Puma per gli Azzurri (dal 2023 la Nazionale si affiderà ad Adidas) “Questa maglia sarà ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – Unaper la Nazionale. La casacca verrà indossata nella sfida train programma il primo giugno a Wembley: il match segnerà anche l’addio di Giorgio Chiellini all’azzurro. “Puma presenta oggi il nuovo Home kit 2022 dell’, che propone un’audace e moderna interpretazione delle vibrazionie della nostalgia calcistica. Ladà al concetto di classico un tocco di freschezza, rendendo omaggio alla storia della Nazionale”, annuncia lo sponsor tecnico della Nazionale. Doveva essere la divisa per i Mondiali, am sarà invece l’ultima della Puma per gli(dal 2023 la Nazionale si affiderà ad Adidas) “Questasarà ...

