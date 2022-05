Per Cia Due Mari agricoltura ko per la grandine: perso un anno di lavoro nel Tarantino (Di lunedì 30 maggio 2022) Taranto. Un intero anno di lavoro distrutto dalla grandine: vigneti, uliveti, campi di grano, frutteti e ortaggi, nell’area occidentale di Taranto, sono stati devastati dai chicchi di ghiaccio che si sono abbattuti su Mottola, San Basilio, Palagianello, Castellaneta, mentre veri e propri nubifragi hanno colpito anche Castellaneta Marina (allagati i sottopassaggi di accesso alla Marina) e altre zone del comprensorio. «I danni purtroppo sono ingenti – ha rilevato Pietro De Padova, presidente dell’area Due Mari (Taranto-Brindisi) di Cia Agricoltori Italiani della Puglia – Già nel tardo pomeriggio di ieri ci sono giunte decine di segnalazioni e, sui nostri social, abbiamo documentato la furia e gli effetti della grandine». «Nelle prossime 24-48 ore ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 30 maggio 2022) Taranto. Un interodidistrutto dalla: vigneti, uliveti, campi di grano, frutteti e ortaggi, nell’area occidentale di Taranto, sono stati devastati dai chicchi di ghiaccio che si sono abbattuti su Mottola, San Basilio, Palagianello, Castellaneta, mentre veri e propri nubifragi hcolpito anche Castellanetana (allagati i sottopassaggi di accesso allana) e altre zone del comprensorio. «I danni purtroppo sono ingenti – ha rilevato Pietro De Padova, presidente dell’area Due(Taranto-Brindisi) di Cia Agricoltori Italiani della Puglia – Già nel tardo pomeriggio di ieri ci sono giunte decine di segnalazioni e, sui nostri social, abbiamo documentato la furia e gli effetti della». «Nelle prossime 24-48 ore ...

