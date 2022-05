Pentole vuote | protesta dei consumatori nelle piazze il 10 giugno Contro le speculazioni

Advertising

La 'protesta delle' Aumenti dei prezzi e carovita preoccupano le associazioni consumatori spingendole ad una grande mobilitazione di piazza in tutte le città italiane il prossimo 10 ...... le Associazioni dei consumatori hanno lanciato la " PROTESTA DELLE" per il 10 giugno 2022, alle ore 11:00, con raduni e presidi a Roma in P.zza SS. Apostoli e contemporaneamente in ...Obiettivo: manifestare contro le speculazioni e gli aumenti ingiustificati. Chiederanno l’intervento del governo mostrando qualcosa d’inconfutabile: le pentole vuote. CAROVITA – Perchè, sostengono, ...ROMA – Contro il caro-vita i consumatori scendono uniti in piazza il prossimo 10 giugno per la ”protesta delle pentole vuote“: “siamo in presenza non di un generico né temporaneo aumento, ma di una ...