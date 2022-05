Pechino, positivo al Covid viola isolamento: i 5mila vicini di casa finiscono in quarantena (Di lunedì 30 maggio 2022) Più di 5mila persone sono finite in quarantena a causa di un loro vicino che ha violato l'isolamento. L'episodio tragicomico è avvenuto in Cina, a Pechino , dove un 40enne è evaso dall' isolamento ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Più dipersone sono finite ina causa di un loro vicino che hato l'. L'episodio tragicomico è avvenuto in Cina, a, dove un 40enne è evaso dall'...

