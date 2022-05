Pau Torres, il Manchester United prepara l’affondo (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Manchester United spinge per il difensore del Villareal. Gli agenti di Pau Torres sono in Inghilterra per trovare l’intesa Pau Torres si avvicina al Manchester United. Come riporta Cadena SER, il difensore del Villarreal e della Nazionale spagnola potrebbe presto trasferirsi alla corte di mister Ten Hag. I suoi agenti nelle ultime ore sono non a caso volati in Inghilterra per cercare di raggiungere un’intesa definitiva coi Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilspinge per il difensore del Villareal. Gli agenti di Pausono in Inghilterra per trovare l’intesa Pausi avvicina al. Come riporta Cadena SER, il difensore del Villarreal e della Nazionale spagnola potrebbe presto trasferirsi alla corte di mister Ten Hag. I suoi agenti nelle ultime ore sono non a caso volati in Inghilterra per cercare di raggiungere un’intesa definitiva coi Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24.

