“Pare una tovaglia”, “Inguardabile come la nostra nazionale”: Social scatenati sulla nuova maglia azzurra (Di lunedì 30 maggio 2022) “Una bella tovaglia non c’è che dire, se chiedevate però magari mia nonna l’avrebbe fatta più carina”, “Ottima per il palio di Siena”, “Sbiadita come la squadra”: sono alcuni dei commenti che fioccano sui Social dedicati alla nuova maglia azzurra della nazionale di calcio. Doveva essere la maglia per i Mondiali di novembre in Qatar invece sarà l’ultima divisa firmata Puma che la nazionale allenata da Roberto Mancini indosserà per la prima volta mercoledì (e fino a a fine anno) nella finale a Londra con l’Argentina fra campioni d’Europa e detentori della Coppa America. L’azienda tedesca, che dal 2023 sarà avvicendata dall’Adidas nella collaborazione con le squadre azzurre, ha svelato la nuova divisa con un post sul ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) “Una bellanon c’è che dire, se chiedevate però magari mia nonna l’avrebbe fatta più carina”, “Ottima per il palio di Siena”, “Sbiaditala squadra”: sono alcuni dei commenti che fioccano suidedicati alladelladi calcio. Doveva essere laper i Mondiali di novembre in Qatar invece sarà l’ultima divisa firmata Puma che laallenata da Roberto Mancini indosserà per la prima volta mercoledì (e fino a a fine anno) nella finale a Londra con l’Argentina fra campioni d’Europa e detentori della Coppa America. L’azienda tedesca, che dal 2023 sarà avvicendata dall’Adidas nella collaborazione con le squadre azzurre, ha svelato ladivisa con un post sul ...

