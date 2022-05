Papa Francesco | il suo piano per eleggere il nuovo pontefice | cos’ha in mente

(Di lunedì 30 maggio 2022) Con le nomine dei cardinali si delinea sempre di più una strategia che Bergoglio sta attuando in vista dell’elezione del prossimo. Insommasta facendo di tutto perché il suo successore sia diverso da tutti i precedenti. Eccoin. IldiIlsta cercando di slegarsi sempre di più dallo scegliere i “soliti favoriti”. Ciò significa che Jorge Bergoglio vuole far perdere peso alla Chiesa dell’Europa e dell’Italia e favorire, invece, l’elezione di undiverso. Il suo successore, dovrebbe essere un esponente delle “periferie”. Dal punto di vista geografico, desta sempre più impressione l’assenza dalla mappa degli elettori città come Milano, Torino, ...

Advertising

rulajebreal : Putin ha rifiutato la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini…??? C’è mai stata un’indagine giornalistica/… - vaticannews_it : #29maggio Un #Concistoro di fine estate aperto al mondo: il commento di Andrea Tornielli all'annuncio di Papa Fran… - NicolaPorro : Papa Francesco ha tirato un bello scherzetto al governo italiano. Ci dice tutto Luigi Bisignani ?? - SerenaLocatell1 : RT @CionciAndrea: 'Un'enciclopedia di evidenze' è stato definito. Solo rimettendo insieme tutte le tessere del mosaico si comprende la scen… - Avvenire_Nei : Il Papa: «La guerra è un inganno, la fraternità costruisce la pace» -

Ilriceve oggi in Udienza: - Partecipanti ai Capitoli Generali dei Poveri Servi e delle Povere ... nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padreha ricevuto in Udienza S. E. la Signora ...Cuneese, 47 anni, è Prefetto Apostolico di Ulan Bator: "Ancora non ci credo" - - Tra i 21 nuovi cardinali checreerà il prossimo 27 agosto, nel gruppo dei 5 italiani c'è anche monsignor Giorgio Marengo, cuneese di 47 anni, che dal 2020 ricopre il ruolo di Prefetto Apostolico di Ulan Bator in ...TERAMO – Mercoledì 1° giugno alle ore 11.30 a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Aula Marconi, piazzale Aldo Moro 7), viene presentato il volume “La Scienza per ...Pensare che “con la violenza e con la guerra si risolvono le contese” è “un inganno”: “la violenza genera sempre un’altra violenza, le armi producono morte e la guerra non è mai la soluzione al proble ...